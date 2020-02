Ecco dove vedere in diretta streaming la notte degli Oscar 2020 che si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles

La notte degli Oscar è un evento mondiale che si tiene al Dolby Theatre di Los Angeles, ma visibile in diretta tv in tutti i paesi. L’evento inizierà stasera 9 febbraio terminando domani 10 di notte. L’Oscar sarà visibile su Sky Cinema Oscar, Now TV e TV8. Il primo trasmetterà in diretta la 92a edizione degli Academy Awards. La notte degli Oscar andrà quindi in onda live su Sky Cinema Oscar (303) a partire dalle 22:45 di stasera fino alle prime luci di domani. La stessa diretta si potrà seguire su Now TV, mentre TV8 ha in programma una propria diretta in chiaro, a partire da mezzanotte e con il commento di Francesco Castelnuovo, Gianni Canova, Denise Negri e Barbara Tarricone.

Oscar 2020, tutte le nomination ed i presentatori

Così come lo scorso anno, non ci sarà un presentatore bensì una sere di vip che saliranno sul palco.

Ecco le più importanti personalità: Steve Martin, Sigourney Weaver, Keanu Reeves, Gal Gadot, Diane Keaton, Mahershala Ali, Timothée Chalamet, Olivia Colman, Will Ferrell, Penelope Cruz, George MacKay.

Ed ancora: Rami Malek, Kristen Wiig, Zazie Beetz, Shia LaBeouf, Mark Ruffalo, Regina King, Beanie Feldstein, Lin-Manuel Miranda, James Corden e Kelly Marie Tran.

