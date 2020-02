E’ arrivato poco fa l’annuncio di SOS da parte di Alarm Phone. Con un tweet è stata comunicata la situazione di pericolo per un barcone con 91 migranti.

Scoppia nuovamente il nuovo SOS in mare, annunciato da Alarm Phone. Infatti secondo l’associazione indipendente che aiuta le persone intente ad attraversare il mar Mediterraneo la situazione sarebbe critica per una nave in particolare.

Secondo Alarm Phone la nave sta imbarcando acqua ed alcune persone sono già cadute in mare. L’associazione sta chiedendo in questo momento il disperato aiuto alla Guardia Costiera, in un momento delicatissimo per le 91 persone a bordo.

MIgranti, la situazione delle 91 persone a bordo

SOS ++ 91 persone fuggite dalla #Libia in grave pericolo! Le persone a bordo ci hanno detto che stanno imbarcando acqua e che qualcuno è già caduto a mare. Abbiamo informato le autorità alle 4.24h CET, ma nessuno ha preso sufficiente iniziativa. Hanno bisogno di aiuto immediato! pic.twitter.com/thmAz0YYEA — Alarm Phone (@alarm_phone) February 9, 2020

Il tweet di Alarm Phone è arrivato poco dopo le 8:30 ed annuncia le 91 persone a bordo di un barcone che sta iniziando ad imbarcare acqua.

Sempre secondo l’associazione indipendente, i 91 migranti sarebbero riusciti a fuggire dalla Libia ma adesso si trovano in una situazione di estremo pericolo.

Sempre Alarm Phone conclude il suo tweet allarmato affermando: “Abbiamo informato le autorità alle 4.24h CET, ma nessuno ha preso sufficiente iniziativa. Hanno bisogno di aiuto immediato!“.

