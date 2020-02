Lady Rugani e la sua domenica di relax: Michela Persico ha condiviso su Instagram un’immagine molto sensuale e non mancano le critiche.

Lady Rugani, al secolo Michela Persico, da tenpoo ha fatto della sua perfetta forma fisica un vero marchio di fabbrica. Amante della palestra e dello sport, l’affascinante giornalista e modella bergamasca condivide spesso con i suoi follower scatti dalla palestra oppure dai suoi momenti di relax.



Lo ha fatto anche nelle ultime ore con un’immagine sensuale, ma innocua nelle sue intenzioi. A bordo vasca, comn uin accappatoio e coperta in parta della schiuna, ha fatto uin augurio. “Buona Domenica a tutti! E che sia spumeggiante come lo è per me”. Tutto accompagnato da un bel sorriso.



Non aveva calcolato però che ci sono tifosi juventini ancora arrabbiati per la sconfitta di ieri sera a Verona, anche se il suo compagno non era in campo. E così accanto a tantissimi messaggi che le fanni i complimenti, ce ne sono alrti di tono più bellicospo. So no quelli dei bianconeri che non hanno gradito questa voglia di relax e di distacco proprio in un momento cirtici per la squadra.

Michela Persico e la vita con Rugani: lei sogna di sfondare veramente in tv

Michele Persico e Daniele Rugani sono legati da tempo e formano una coppia solidissima. Come ha raccontato lei qualche tempo fa il primo incontro è stato su un campo da tennis, sport che amano entrambi. “La tv per la quale lavoravo mi ha chiesto per caso un servizio su di lui e allora l’ho chiamato per dirgli che su quel canale sarebbe andato in onda questo mio servizio. E da lì mi ha risposto e abbiamo iniziato a scriverci”.

Non era stato un colpo di fulmine, se non quando si sono rivisti per un appuntamento serio. E oggi vivono felicemente a Torino, in un appartamento comprato e arredato secondo i loro gusti. Rugani dà sempre l’impressione della perfeziine, nma on è proprio così: «Non lo dico per fare quindi devo pensare molto bene se ha qualche difetto. Credo un pochino il suo disordine, ritrovo i calzini in cucina. Ma siamo talmente amanti degli animali che temo torni a casa con una new entry ogni volta”.

E i suoi progetti? Avere più spazio in tv con un programma diverso da quelli affrontati fino ad oggi, come I,l Processo di Biscardi,. Ma anche un reality, o poittostoun game show come Pechino Express come ha confessato a ‘Vip’ in una recente intervista.