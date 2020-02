Inter-Milan 4-2, Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino del posticipo domenicale della 23^ giornata di Serie A.

Inter-Milan 4-2: uno spettacolo vero per gli oltre 75mila che hanno riempito San Siro. Tra di loro anche il ct azzurro Roberto Mancini insieme a Gianluca Vialli.

Parte fortissimo il Milan che scende in campo con una sola punta vera, Ibrahimovic, e Rebic schierato come sterno in mediana. Un quarto d’ora di pressing puro e di grande corsa che partorisce anche la prima occasione vera, con il palo centrato da Cahlanoglu a Padelli battuto.

Uno schiaffo che sveglia l’Inter, anche se la prima occasione vera arriva al minuto 24: Lukaku, per una volta senza Mautaro Martinez squalificato, fa 40 metri palla al piede e centro per Vecino a rimorchio. Il tiro dell’uruguagio è forte ma centrale e Donnarumma disinnesca. Ma è un primo tempo molto di marca Milan, compatto e determinato.

E non è un caso che negli ultimi cinque miniti i rossoneri passino al raccolto. Prima è Rebic che a due passi da Padelli non ha difficoltà ra batterlo dopo un ponte di Ibra salito in clielo. Poi è lo stesso Ibrahimovic a raddoppiare, lasciato completamente libero sul secondo palo dopo un angolo.

Tutt’altra musica dop l’intervallo: Conte striglia i suoi che enrano in campo feroci. Brozovic accorcia con un sinistro al volo. E a stretto giro arriva anche il pari: Alexi Sanchez scatta in posizione regolare e serve a Vecino una palla da trasformare in oro. Finita? No, perché la torsione di De Vrij è imprendibile e ribalta il derby. Eriksen, da casa sua, centra la traversa su punizione, imitato da Ibra con un clamoroso palo. Ma c’è ancora tempo per Lukaku, che la chiude a modo suo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Parma-Lazio 0-1, Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino

Inter-Milan 4-2, Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino

Di seguito, tabellino, voti e highlights di Inter-Milan 3-2, la sfida terminata pochissimi istanti fa.

INTER (3-5-2):

MILAN (4-4-1-1):



MARCATORI: 40′ Rebic (M), 45′ Ibrahimovic (M), 51′ Brozovic (I), 53′ Vecino (I), 70′ De Vrij (I), 93′ Lukaku (I)

AMMONITI: Vecino, Skriniar, Barella, Kessié, Conti. Lukaku

<<< Clicca qui per guardare in anteprima gli Highlights di Inter-Milan>>>