Euro, la Grecia conia nuove monete. Lo Stato ha deciso di creare nuovi euro per commemorare l’anniversario della battaglia delle Termopili.

La Grecia è uno dei Paesi più antichi del mondo. Universalmente riconosciuta come la culla della civiltà moderna, i greci hanno avuto una storia a dir poco incredibile. Alle spalle moltissimi politici, grandi filosofi e pensatori che hanno fatto nascere la democrazia. Invenzioni che hanno segnato la storia e la formazione di una forma mentis che somiglia alla nostra molto più di quanto pensiamo. Nel passato del Peloponneso, poi, anche tantissime guerre. Tra le varie città stato, ma non solo. La Magna Grecia, infatti, era messa in pericolo ogni giorno da forze esterne, che volevano avere il controllo del Mediterraneo e delle zone occupate dai greci. Tra le battaglie più grandi che si ricordano quelle contro i Persiani di Re Serse, che invase la Grecia con un’armata incredibile ed alla fine dovette arrendersi.

LEGGI ANCHE —> Ebay per una volta non vende ma si vende: pronta un’offerta spaziale

Euro, la Grecia conia due nuove monete per i 300 di Leonida – FOTO

La battaglia delle Termopili è datata estate 480 a.C. Re Serse invase la Grecia con un’armata enorme, per sottomettere con il sangue chi non si arrendesse al suo dominio volontariamente. Un gruppo di soldati spartani, circa 300, con il Re di Sparta Leonida in testa, decisero di affrontare l’invasore. Le varie poleis greche non riuscivano a trovare un accordo e gli spartani si sacrificarono per primi per arginare la forza di invasione. Nella strettoia delle Termopili re Leonida ed il suo manipolo di soldati tenne le truppe di Serse occupate per oltre tre giorni.

Contro di loro una forza di invasione di oltre 110mila uomini. Un sacrificio fondamentale, che permise alle poleis di creare un’armata formidabile di decine di migliaia di uomini, la quale sbaragliò le truppe di Serse e pose fine ai suoi piani di espansione in Grecia. Come si legge sulla moneta da 2 euro, che sarà distribuita in 735mila pezzi, “Passati 2500 anni dalla Battaglia delle Termopili”. In un’altra moneta, da tiratura più limitata e dal valore di 10 euro, è raffigurata la battaglia tra i due schieramenti.

LEGGI ANCHE —> Top 100 siti italiani di dicembre: la lista completa