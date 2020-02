Esonero Sarri, è caos dopo Verona-Juventus di ieri: tifosi furiosi col tecnico ne vorrebbero l’esonero a fine stagione per far posto a un altro nome.

Verona-Juventus 2-1. Tonfo clamoroso e tensione alle stelle. Dopo la recente sconfitta di Napoli, con una prestazione ritenuta indegna in un match point per la scorsa scudetto, arriva una nuova battuta d’arresto per la Vecchia Signora. Inaspettata e vergognosa per la tifoseria juventina.

Esonero Sarri, tifosi furiosi rimpiangono Allegri

Una sconfitta, a dir la verità, ritenuta inammissibile anche dalla stessa società. E nel mirino, ovviamente, c’è soprattutto lui: Maurizio Sarri. Un allenatore che sembra non essere mai davvero entrato nel mondo Juve per livello e mentalità. Un tecnico al momento incapace di portare il suo modus operandi in una squadra che appare ancora senza un gioco ben definito.

Eppure la dirigenza aveva puntato sul mister per uno step in avanti sul piano del gioco. Questo non solo non è arrivato malgrado i mesi di lavoro, ma anzi ora si registra piuttosto su quello dei risultati. Un aspetto inaccettabile per la Juventus che non vuole perdere il suo controllo e monopolio in Italia.

Così ora più che mai attenzione alla posizione dell’allenatore toscano. Non ci sarà di certo un esonero in corso da qui alla fine – sarebbe impensabile – ma è più verisimile pensare a una separazione lampo tra le parti qualora le cose dovessero proseguire così. E anche con la vittoria dello scudetto, obiettivo ritenuto doveroso dalla proprietà.

A fine campionato, dunque, di questo passo, le parti potrebbero già sorprendentemente salutarsi. Dipendesse dai tifosi, il divorzio sarebbe già avvenuto a favore di quel Massimiliano Allegri che ora rimpiangono maledettamente. La Juventus, con lui, sembrava inviolabile e vantava una mentalità famelica. E considerando che è attualmente disoccupato, non ci penserebbero due volte a richiamarlo.

Questa squadra invece, malgrado lo strapotere tecnico, fatica. Fatica parecchio e non dà la convinzione di un dominio totale come accadeva in precedenza. E’ vero che la filosofia di Sarri richiede tempo, ma si sa: questo, alla Juventus, ce n’è sempre poco. Conta vincere e basta. Anche CR7, intanto, non sembrerebbe felicissimo. E l’Inter, adesso, può portarsi nuovamente a -1.