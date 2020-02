Elettra Lamborghini rischia grosso alla finale di Sanremo: mentre balla il vestito si sgancia e… clamoroso!

Stava terminando con un fuoriprogramma hot il treno delle esibizioni della finale di Sanremo. Gran finale con Elettra Lamborghini e Rancore prima dell’esibizione “extra” di Sabrina Salerno, ma è proprio la Lambo a regalarci un (quasi) momento di eterno godimento. Balla e canta sul palco, un’invasione di campo “improvvisa” (in realtà era il suo direttore d’orchestra, ndr), e poi il finale a sorpresa. Le si sgancia il vestito, ma per sua fortuna la telecamera stacca proprio nel momento “giusto”. Che magari, per i maschietti più infoiati da casa, era il momento sbagliato. Vabbè, punti di vista!

Elettra Lamborghini in finale di Sanremo: Twitter impazzisce perché non arriva ultima!

Si era creato un movimento di opinione molto forte su Elettra Lamborghini, che a prescindere dalle doti canore e dalla sua innegabile bellezza fa parecchia simpatia, per tanti motivi. Intanto perché sembra sempre molto spontanea e poi perché si emoziona, e tanto, mentre canta una canzone che in realtà è un inno all’essere scanzonati e alla musica. La Lamborghini balla, balla come un’ossessa, tanto che ad un certo punto le vola via un seno. La sua faccia è impagabile, ma è impagabile anche la ridda di commenti su Twitter. “Finalmente Elettra ha trovato il modo per non arrivare ultima”, si legge, e poi l’apoteosi alla lettura della classifica. In effetti non è ultima! Twitter, quando ci si mette, è un mondo davvero fantastico.

Il video dell’esibizione di Elettra Lamborghini nella finale di Sanremo: