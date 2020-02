Elettra Lamborghini ha partecipato a Sanremo con la canzone Musica: il duro attacco da parte di Cristiano Malgioglio

Si è conclusa ieri sera, con la finalissima che ha visto trionfare Diodato, la 70.esima edizione del Festival di Sanremo. Molte le polemiche sulle canzoni, sugli ospiti e su certe gag, più o meno preparate sul palco dell’Ariston, come ogni festival che si rispetti. Tra i 24 big in gara ha fatto l’esordio Elettra Lamborghini, nipote dell’imprenditore fondatore della nota casa automoblisitica e cantante trap-reggaeton.

LEGGI ANCHE >>> Elettra Lamborghini fuori di seno alla finale di Sanremo – VIDEO

Elettra Lamborghini a Sanremo, il duro attacco da parte di Cristiano Malgioglio: “La Corrida”

La Lamborghini si è presentata sul palco con il brano ‘Musica (e il resto scompare)‘, con cui si è classificata al terzultimo posto nel festival. Non un ottimo risultato, ma la cantante può consolarsi con le milioni di visualizzazioni su YouTube e sui 5 milioni di followers su Instagram. La canzone sanremese non è piaciuta nemmeno al suo collega Cristiano Malgioglio, presente al Teatro Ariston come ospite e come spettatore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sanremo, ecco perché è stato spoilerato il vincitore

“Quando è salita Elettra Lamborghini ho pensato: Mm siamo alla Corrida?” ha commentato il cantante e paroliere ad ‘Adnkronos’. Il cantautore e personaggio televisivo siciliano, che nella sua carriera ha scritto canzoni per artisti importanti come Mina, Patty Pravo, Franco Califano e Adriano Celentano (solo per citarne alcuni), è tuttavia soddisfatto della riuscita di Sanremo. “Il festival nel complesso è stato gradevole, ma molte canzoni non mi sono piaciute. Sono contento per Amadeus, mi sono piaciuti Diodato e Elodie. Achille Lauro è stato geniale e divertente nei suoi travestimenti, ma è quello che faccio già io da molti anni”.