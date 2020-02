Cinque serate, 24 big, un vincitore delle nuove proposte, ospiti e sorprese, il 70° Festival di Sanremo è giunto al termine

Dopo cinque serate il 70° Festival di Sanremo è giunto al termine. Tantissime sorprese ospiti italiani ed internazionali, record di share ed ascolti, un vero successone la coppia Amadeus-Fiorello che ha portato a casa risultati importanti, oltre che inaspettati. La sezione nuove proposte è stata vinta dal figlio d’arte Leo Gassman, nella quarta serata del Festival della canzone italiana. Dopo essere arrivati al podio ed essersi contesi il primo posto, tra Diodato, Pinguini Tattici Nucleari e Francesco Gabbani, la categoria big del 70° Festival di Sanremo è stata vinta da Diodato. Inoltre il premio della critica Mia Martini assegnata dalla Sala Stampa è stato vinto da Diodato, a lui anche il premio Lucio Dalla assegnato dalla Sala Stampa. Il premio Sergio Bardotti è statp assegnato dalla commissione musicale, per il miglior testo, a Rancore per il suo brano “Eden”. Il premio Giancarlo Bigazzi, assegnato dall’orchestra, per la miglior composizione musicale, è stato assegnato a Tosca. Per finire, il premio Tim Music, consegnato dal presidente Salvatore Rossi, è stato assegnato a Francesco Gabbani.

Diodato vince Sanremo: la lista completa

Questa la classifica completa della 70° edizione del Festival di Sanremo

Diodato

2. Francesco Gabbani

3. Pinguini Tattici Nucleari

4. Le Vibrazioni

5. Piero Pelù

6. Tosca

7. Elodie

8. Achille Lauro

9. Irene Grandi

10. Rancore

11 Raphael Gualazzi

12. Levante

13. Anastasio

14. Alberto Urso

15. Marco Masini

16. Paolo Jannacci

17. Rita Pavone

18. Michele Zarrillo

19. Enrico Nigiotti

20. Giordana Angi

21. Elettra Lamborghini

22. Junior Cally

23. Riki