Coronavirus, è ancora bloccato in Cina il 17enne italiano non rientrato con i 56 connazionali. Dopo lo stop alla partenza per lo scorso 2 febbraio, ne è arrivato un altro proprio nelle ultime ore.

Coronavirus, è ancora bloccato in Cina il 17enne italiano. Il ragazzo, originario di Grado nel Friuli Venezia Giulia, doveva rientrare con gli altri 56 connazionali già lo scorso 2 febbraio, salvo poi annullare la partenza a causa di qualche linea di febbre.

Coronavirus, perché il 17enne è bloccato in Cina

Fu successivamente sottoposto ai test del caso e risultò negativo al virus. Ma adesso, a distanza di una settimana, Niccolò è rimasto bloccato nuovamente a Wuhan a causa della febbre che sembrerebbe tornata. Il ragazzo dovrà dunque sottoporsi nuovamente ai controlli del caso, e solo se saranno nuovamente superati potrà poi partire la macchina burocratica per riportarlo in patria.

Nel frattempo risulta negativa agli esami la donna proveniente da Cecchignola e appartenente al gruppo degli italiani in quarantena. Sottoposto a tutti gli esami medici, il verdetto ha riferito soltanto di “una congiuntivite” come ha poi riferito il ministero della salute.

Sono nel frattempo buone le condizioni del 29enne risultato positivo al coronavirus. “E’ in buone condizioni generali con quadro clinico invariato. Persiste lieve febbricola e iperemia congiuntivale in fase di risoluzione”, riferiscono dall’ospedale Spallanzani. Stabile, invece, la situazione dei due cinesi ricoverati nella medesima struttura. Sono ancora entrambi in terapia intensiva.