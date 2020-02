I bambini italiani sospettati di aver contratto il Coronavirus erano stati trasferiti dalla Cecchignola allo Spallanzani: ecco l’atteso esito del test

Il Coronavirus, dopo aver mietuto più di 700 vittime e decine di migliaia di contagiati in tutto il mondo, è arrivato anche in Italia. Sono ancora gravi le condizioni dei due cinesi ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma, mentre quello in isolamento all’ospedale militare di Cecchignola è in buone condizioni. La notizia di questa mattina ha riguardato 2 bambini, di 4 e 8 anni, che hanno fatto rientro dalla città simbolo del virus Wuhan ed erano stati trasportati dalla Cecchignola allo Spallanzani per degli accertamenti.

Bambini italiani sospettati di Coronavirus: ecco l’esito dei test

I due bambini italiani erano stati rimpatriati dalla Cina insieme ad altri 54 connazionali i primi giorni di febbraio ed erano stati messi in quarantena alla Cecchignola. Dopo aver accusato qualche linea di febbre i piccoli sono stati trasportati nell’istituto romano specializzato nelle malattie infettive a scopo precauzionale. Per fortuna i test hanno dato esito negativo e i bambini. dopo l’esito della seconda verifica potranno tornare con il resto della famiglia nel presidio militare per continuare il periodo di isolamento.

Intanto oggi pomeriggio, intorno alle 14, all’aeroporto militare di Pratica di Mare (Pomezia) è atterrato l’aereo proveniente dall’Inghilterra con a bordo gli 8 italiani di ritorno da Wuhan. Tra di loro non c’è ancora Nicolò, lo studente 17enne già bloccato in Cina qualche giorno fa per la febbre. Essi verranno trasferiti presso l’ospedale militare del Celio, mentre il Ministero degli Esteri si sta organizzando per far partire un volo speciale per rimpatriare il giovane.