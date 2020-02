Wuhan, prima vittima straniera per il coronavirus: i morti totali sono 722. I contagi accertati salgono a 35.000

Purtroppo il coronavirus continua a mietere vittime, soprattutto in Cina. L’8 febbraio rimarrà una data storica, poichè è stata comunicata la prima morte di un cittadino straniero a Wuhan. Si tratto di un uomo americano, come confermato dall’ambasciata statunitense in Cina.

“Possiamo confermare che un cittadino americano di 60 anni a cui è stato diagnosticato il coronavirus è morto in un ospedale di Wuhan, in Cina, il 6 febbraio“, ha riportato in una nota un portavoce dell’ambasciata.

“Offriamo le più sincere condoglianze alla famiglia per la loro perdita“, ha detto il portavoce, aggiungendo che nessun ulteriore commento sarebbe stato fatto nel rispetto della privacy della famiglia.

In queste ore anche un uomo giapponese di 60 anni, con sospetta infezione da coronavirus, è morto in ospedale a Wuhan. Tuttavia il ministero degli Esteri giapponese, non ha confermato se il decesso sia effettivamente dovuto al patogeno nCoV19 o ad altre complicanze pregresse.

La causa della morte, infatti è stata dichiarata polmonite virale in quanto è stato difficile definire se la vittima avesse effettivamente il virus.

Il computo attuale dei morti per coronavirus è salito a 722 persone solamente in Cina. I contagi accertati in tutto il mondo sono attualmente circa 35.000, in continuo aumento.

Due persone sono morte a causa del virus al di fuori della Repubblica Popolare: un uomo di Wuhan nelle Filippine e un uomo di 39 anni a Hong Kong.

Il ministero degli Esteri cinese ha dichiarato giovedì che 19 stranieri sono stati infettati in Cina e due di loro si sono ripresi. Il ministero ha rifiutato di rivelare le loro nazionalità.

Il bilancio delle vittime dell’epidemia si sta avvicinando al totale toccato dalla Sars e potrebbe presto superarlo, se la malattia continuerà ad uccidere le persone al suo ritmo attuale.

In totale nel 2002-2003 la grave sindrome respiratoria acuta, o Sars, ha ucciso 774 persone per un periodo che è durato circa otto mesi.

