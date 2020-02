Whatsapp, virus gira tra le chat dell’applicazione di messaggistica istantanea. Occhio a non aprire questo messaggio e a non rispondere, perché potreste perdere il vostro account.

Ormai Whatsapp è stabilmente tra le applicazioni più scaricate del mondo. L’applicazione di messaggistica istantanea è tra le applicazioni che più spingono le persone a decidere di comprare uno smartphone, dato che promette l’abbattimento dei costi in modo netto. Non dovendo pagare neanche un centesimo per mandare migliaia di messaggi al giorno, e potendo anche fare telefonate in modo assolutamente gratuito, la cornetta bianca su sfondo nero necessita solo di una connessione internet o LTE. Oggi sono milioni gli utenti che ogni giorno spediscono messaggi tramite l’applicazione, parlando con amici, colleghi, fidanzate e perché no, anche amanti. Foto, video, messaggi importanti e dati sensibili che ogni minuti impattano sui server del mondo e vengono ricomposti sullo schermo di un’altra persona dall’altra parte del mondo. Proprio per questo, però, ogni giorno nuovi malintenzionati vengono attirati dall’applicazione e cercano di creare dei virus.

Whastapp virus in chat: non rispondete a questo messaggio

Su Whatsapp sta girando un messaggio che in realtà è un virus molto pericoloso. A chi viene colpito dal virus, apparirà un messaggio che sembrerà essere mandato da Whatsapp stesso. Di seguito il testo del messaggio:

“Hey! Mi puoi aiutare brevemente? Riceverai subito un SMS. Puoi inviarmi il codice nel messaggio? Non condividere il codice di verifica via SMS di WhatsApp con nessuno, nemmeno con amici o familiari”.

Facendo ciò, l’hacker si impossesserà del vostro account, dei vostri dati, delle vostre foto e messaggi. Ed, ovviamente, di tutta la cronologia di conversazioni intrattenute con i vostri contatti. Non aprite questo messaggio, intanto il servizio tecnico sta lavorando per cercare di arginare questo problema molto pericoloso.

