Terrore in un centro commerciale in Thailandia, soldato spara in un centro commerciale

Sta succedendo in questi attimi in Thailandia dove il sergente Jakkrapanth Thomma, ha sparato all’impazzata nel centro commerciale “Terminal 21” di Korat, nel nord-est del Paese. Tutte le notizie a disposizione, attualmente, arrivano dai media tailandesi che riferiscono che molte persone sono state ferite e molte uccise. Sono ancora tantissimi gli ostaggi del gesto folle del sergente.

Il sergente ha utilizzato la sua pagina Facebook per mostrare foto e video del folle gesto. Ma non è tutto: prima di rubare un veicolo militare ed arrivare al centro commerciale dove ha aperto il fuoco, il sergente ha aperto il fuoco contro un comandante e suoi commilitoni in una base militare. Attualmente il bollettino è di 17 vittime, seguono aggiornamenti.

