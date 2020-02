Alcuni giorni dopo l’andata in scena del Super Bowl, la lega è stata denunciata a causa di Jennifer Lopez e Shakira considerate poco morali

Dave Daubenmire, così si chiama l’attivista cristiano, ex allenatore di calcio e conduttore del webcast Pass The Salt Live, che ha deciso di denunciare la National Football League. L’uomo ha infatti considerato il Super Bowl uno show porno ed ha deciso di chiedere i danni per ben 867 trilioni di dollari. Una cifra che è considerata a dir poco folle, così come i presupposti della sua battaglia legale che probabilmente nessun avvocato prenderà in carica. Tutto nasce dallo show fatto sul palco da Shakira e Jennifer Lopez sul quale l’uomo si è così espresso: “Qualcuno ha avvisato i vostri figli 12enni, i cui ormoni stanno appena iniziando a funzionare, che avrebbero assistito a qualcosa che li avrebbe fatti eccitare sessualmente?”. Lui stesso crede che, avendo assistito a tutto ciò, non avrà più assicurato il regno dei cieli quaando sarà.

Super Bowl, il riepilogo di Kansas City Chiefs-San Francisco

I Kansas City Chiefs battendo 31-20 i San Franciso 49ers, hanno conquistato l’anello che mancava da ben 50 anni. La partita è stata decisa però nell’ultimo quarto quando i Kansas erano sotto di 10 punti, ma poi hanno piazzato un parziale di 21-0 con tre touchdown. Ad essere decisivo il quarterback Mahomes e i due touchdown segnati da Williams.

Marcatori: 7′ Gould (fg), 14′ Mahomes (td), 14′ Butker (ep), 20′ Butker (fg), 25′ Juszczyk (td), 25′ Gould (ep), 35′ Gould (fg), 43′ Mostert (td) 43′ Gould (ep), 54′ Kelce (td), 54′ Butker (ep), 57′ Williams (td), 57′ Butker (ep), 59′ Williams (td), 59′ Butker (ep)

