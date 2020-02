E’ il Sanremo del bacio: il cantante dei Pinguini Tattici Nuclerari si abbandona in un gesto amoroso con Mara Venier: ecco la foto

L’edizione di Sanremo 2020 sarà ricordata anche per i tanti baci dati tra i protagonisti sul palco dell’Ariston. Dopo quello tra Fiorello e Tiziano Ferro di ieri sera durante il loro duetto musicale, nella serata finale c’è stato un colpo di scena. Durante l’esibizione dei Pinguini Tattici Nucleari, che hanno portato sul palco il loro brano ‘Ringo Starr’, il cantante e frontman Riccardo Zanotti è sceso in platea ed ha cercato Mara Venier, seduta in prima fila.

Dopo qualche scambio di sguardi i due si sono dati un bacio sulla bocca, tra l’entusiasmo del Teatro. Un gesto probabilmente studiato a tavolino e preparato, ma che ha lasciato di sorpresa gli spettatori presenti a Sanremo e quelli davanti alla tv

