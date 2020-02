Sanremo 2020, lite tra Bugo e Morgan durante l’esibizione: alla fine lascia il palco dell’Ariston

La quarta serata di Sanremo verrà ricordata più per quanto accaduto tra Bugo e Morgan che per l’effettiva competizione canora. Il Festival entra nel vivo alla vigilia della finalissima di sabato. Dopo l’assegnazione del premio per i giovani, con la vittoria di Leo Gassmann, l’attenzione è tutta per i big. Ed ecco che quasi verso la fine della puntata, salgono sul palco per esibirsi, Morgan e Bugo. Qualcosa però va storto e quest’ultimo abbandona la platea visibilmente contrariato. Ecco cosa è successo.

La coppia presente in gara con il brano “Sincero“, ha iniziato la propria performance intonando un altro testo. Ad un certo punto Amadeus si è avvicinato per capire cosa stesse succedendo, comprensibilmente sorpreso. Proprio in quel momento, Bugo ha abbandonato la scena. Per cercare di riprendere la situazione, in caduta libera, è intervenuto Fiorello: “Mi hanno mandato qui di corsa dicendomi che stava accadendo qualcosa, che combinate“. La spiegazione l’ha data subito Morgan: “Bugo ha deciso di andarsene, l’esibizione non si può fare”. Amadeus ha quindi confermato che per la stampa in giuria viene considerata un non esibizione.

La fuga di Bugo è dovuta alle parole che Morgan gli stava recitando al posto di cantare la canzone. Con un tablet davanti, l’ex frontman dei Bluvertigo recitava un testo di accusa nei confronti del collega.

“Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Ma tu sai solo poi provare invidia. Certo non dico che è una forma d’arte. Tu ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io“. Queste le parole intonate da Morgan che hanno ovviamente indispettito Bugo, che ha preferito abbandonare il palco invece di controbattere. Una lite inaspettata e assolutamente fuori programma.

Nel frattempo la gara va avanti e si attende per questa sera il nome del vincitore della settantesima edizione. La quarta serata ha visto concludere in testa Diodato.

Le prime 10 posizioni dei big in gara al Festival di Sanremo al termine della quarta serata.

1 Diodato

2 Francesco Gabbani

3 Pinguini Tattici Nucleari

4 Le Vibrazioni

5 Piero Pelù

6 Tosca

7 Rancore

8 Elodie

9 Achille Lauro

10 Irene Grandi

