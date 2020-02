Roma, incendio in casa: morta una donna di 83 anni all’interno di un appartamento in via Francesco Maria Galluzzi, in zona Monteverde.

Tragedia a Roma, precisamente nel quartiere Monteverde, dove una donna ha perso la vita in seguito ad incendio divampato nella sua abitazione. Lo riferisce in questi istanti ‘tg24.sky.it’, secondo cui la vittima di 83 anni era nella sua casa in compagnia del marito in via Francesco Maria Galluzzi, quando si sarebbe sviluppato il rogo quasi sicuramente per un problema alla stufa.

Roma, morta donna a causa di incendio

Illeso, invece, il marito della signora di 83 anni: immediato sarebbe stato l’intervento dei vigili del fuoco, ma al loro arrivo non c’era più nulla da fare per la donna. In questo momento, gli agenti di polizia della Capitale sarebbero al lavoro per fare chiarezza sulle cause che hanno portato all’incendio, ma si tratterebbe quasi sicuramente di un problema relativo ad una stufa.

