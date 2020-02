Novartis, nasce una lotteria per regalare il farmaco più costoso al mondo: pioggia di critiche all’indirizzo della nota azienda farmaceutica.

Si chiama Zolgensma, cura l’atrofia muscolare spinale ed è il farmaco più costoso al mondo visto che una singola dose costa $2.1 milioni. La multinazionale svizzera che opera nel settore farmaceutico Novartis – secondo quanto riferito da ‘Money.it’ – avrebbe deciso di lanciare una lotteria per regalare il farmaco a 100 bambini e per permettere loro di curarsi gratuitamente con la costosissima terapia. Ricordiamo che l’atrofia muscolare spinale è una malattia neurodegenerativa che colpisce soprattutto i bambini fra i 6 e i 18 mesi di vita e che nella maggior parte dei casi non lascia scampo a loro.

Novartis, lotteria per diffondere il farmaco più costoso al mondo

L’iniziativa di Novartis, però, ha suscitato reazioni contrastanti nella gente. Ecco quanto ammesso attraverso un comunicato da SMA Europe: “La lotteria della salute è, secondo noi, una scelta inappropriata per affrontare questa grave malattia. Questa creerà una sorta di competizione tra i bambini affetti da questa patologia, che si ritroveranno gli uni contro gli altri per aver salva la vita“. Parole importanti, destinate a far discutere: quale sarà la reazione di Novartis?

