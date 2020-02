In Verona-Juventus è stato annullato a Kumbulla un gol dal Var per fuorigioco millimetrico. Ecco la moviola dell’episodio nella foto

Subito polemiche dopo i primi minuti di Verona-Juventus, anticipo di Serie A. Agli scaligeri è stato annullato un gol dall’arbitro Massa per un fuorigioco di Kumbulla. Il direttore di gara è stato richiamato dall’assistente Var Fabbri ed è andato a riguardare il monitor. La moviola in campo ha segnalato una posizione irregolare, seppur di pochissimi centimetri, del difensore del Verona, perché con la spalla era di poco oltre l’ultimo difensore bianconero. Episodio sfortunato per la squadra di Juric, ma a termini di regolamento la decisione è corretta. La stessa cosa capitò a Cristiano Ronaldo nella prima partita di campionato a Parma.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, torna Pogba: ecco l’indizio decisivo