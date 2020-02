Caso Sanremo, Morgan replica alle accuse e controbatte in conferenza su quanto accaduto ieri sera con Bugo. “Sono io la vittima della situazione”, assicura il 47enne milanese.

“Ho subìto mobbing dal suo management e non mi è piaciuto come ha fatto la cover. Io volevo spiegare bene Endrigo, invece lui ha stuprato e devastato quella canzone”, ha riferito il 46enne milanese.

Lite con Bugo, parla Morgan

Secondo Morgan, il collega soffriva enormemente la sua presenza e aveva un piano ben preciso sullo sfondo: “Soffriva la mia presenza. Gli servivo unicamente per arrivare a Sanremo e una volta fatto, voleva eliminarmi”.

Morgan, inoltre, conferma di aver provato a cambiare il testo: “Non mi piaceva, ma non sapevo che facendolo sarebbe stato eliminato. Sinceramente io mi vergognavo che portasse la mia firma, volevo cambiare sia il pezzo che la musica di base e alla fine ho inghiottito…”.

Per quanto riguarda invece l’atteggiamento scorretto dell’entourage, il cantautore milanese svela che: “Volevano che mi autoeliminassi… Non davano i passi ai miei collaboratori, mi dicevano orari sbagliati che mi costringevano inevitabilmente ad arrivare in ritardo… Mi hanno addirittura tolto la camera dell’alberto”.

Così è arrivata la vendetta sul palco e in diretta: “Volevo giocare sul palco ma non l’ha capito. Gli volevo cantare ciò che pensavo, ma ripeto che non sapevo che lo avrebbero eliminato per tal motivo. Il problema – sostiene Morgan – è che lui ha vissuto questa chance come l’ultima, e per tal motivo avrebbe venduto anche la madre. Mi hanno offeso come artista, sono io la vittima di questa situazione”.

Poi la bordata: “Senza di me, non lo avrebbero mai preso a Sanremo. Fossi stato al suo posto, non sarei andato via ma al massimo avrei detto ‘scusate ma sta cambiando il pezzo…’. Deve solo ringraziarmi, perché è qui grazie a me. Io non posso fare lo stesso, dal momento che se n’è andato”.

Morgan infine conferma la tensione pochi minuti prima dell’esibizione, ma chiarisce che: “Non ci sono mai stati morsi o sputi come si è detto. La rabbia poi è un sentimento e le parolacce scappano…”. Ma c’è anche un ramoscello d’ulivo in chiusura: “Spero di non aver perso un amico e che abbia capito…”.