Lite Morgan-Bugo: arrivano clamorosi retroscena dalle quinte dell’Ariston. Spunta una vera e propria rissa sedata da parte dei due poco prima dell’esibizione.

Lite Morgan-Bugo, i retroscena

Secondo quanto infatti racconta La Repubblica, ci sarebbe stata uno scontro furioso tra i due poco prima dell’esibizione live. Una colluttazione tremenda dove ci sarebbero stati anche morsi, botte e sputi tra i due. In particolare – si legge sul quotidiano – lo sputo sarebbe partito da Bugo, il che ha poi acceso una vera e propria rissa col personale costretti a dividerli.

Come raccontano alcuni testimoni, la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata la richiesta di un cambio testo in extremis. Una soluzione avanzata dall’ex giudice di X Factor e non gradita affatto al partner, soprattutto a pochi minuti da loro turno.

Il tutto, infatti, sarebbe avvenuto proprio poco prima di esibirsi sul palco. Ed è per questo che quando Amadeus li chiama, inizialmente esce soltanto Morgan che si guarda indietro preoccupato per l’assenza del collega che lo raggiungerà a breve. Da lì poi l’esibizione, il tranello dell’uno e l’abbandono dell’altro. Sappiamo come è andata a finire.

“Era solo interessato a restare a Sanremo. lui voleva liberarsi di me e io mi sono liberato di lui con le parole”, ha riferito successivamente Morgan. “Manie di protagonismo, voleva fare tutto lui”, ha invece replicato l’entourage di Bugo. Ora sono in arrivo le parole ufficiali del 46enne di Trecate. Nervi tesissimi e tensione alle stelle.