Massa Carrara, auto si schianta contro un muro: morti 2 ragazzi in un incidente avvenuto ad Aulla, in provincia di Massa Carrara.

Incidente mortale nella notte nel comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara. Un’auto con a bordo 5 ragazzi – secondo quanto riferito in queste ore dall’Ansa – si sarebbe schiantata contro un muro: 2 ragazzi avrebbero perso la vita, mentre gli atri tre sarebbero ricoverati in gravi condizioni. L’età media dei giovani a bordo della macchina sarebbe compresa tra i 18 e i 20 anni, ma proviamo a fare ulteriore chiarezza.

Massa Carrara, auto si schianta contro un muro: 2 morti, 3 feriti

I 5 giovani erano a bordo di una Alfa Romeo Mito che, in piena notte, è andata a schiantarsi contro um muro ad Albiano Magra, frazione del comune di Aulla. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che avrebbero estratto le 5 persone dalla macchina: 2 sarebbero morti, mentre altri tre sarebbero ricoverati ora all’ospedale di La Spezia e al ‘Cisanello’ di Pisa. Al momento, sono in corso i rilievi del caso per fare chiarezza sulla dinamica di questo spaventoso incidente.

