Lite Morga-Bugo: il cantante che ha abbandonato il palco di Sanremo chiarisce il tutto in conferenza stampa. Il 46enne di Rho conferma anche le tensioni dietro le quinte.

Lite Morgan-Bugo, il chiarimento in conferenza stampa

La tensione tra i due partono dai giorni precedenti: “Nonostante quanto accaduto nei giorni precedenti – riferisce Bugo – ero pronto a salire sul parco ed esibirmi. Perché non sono uno che si lega le cose al dito e perché per me l’amicizia, nonostante tutto, è una cosa importante. Non è un caso che è lui che inizia a cantare la mia canzone. Ve lo siete mai chiesti perché?”.

Il caos – rivela Bugo – è scoppiato già prima dell’esibizione: “Morgan arriva poco prima della nostra esibizione, mi stavo mettendo gli auricolari e ha iniziato a far battute su un ragazzo della nostra squadra. Forse perché era agitato per la discussione del gironi prima, non lo so ma comprendo. Io però ieri sera volevo uscire sorridente, non volevo certo che andasse a finire in quel modo. Gli ho chiesto di smetterla, gli ho detto ‘andiamo a cantare e a divertirci’. Volevo smorzare i toni e chiarire all’indomani”.

Ma niente da fare: “Ero felice e onorato di partecipare a questo festival con lui e l’ho detto più volte. A quel punto però ha iniziato a insultarmi. ‘Che caz** vuoi’, ‘sei sfigato’. Ha addirittura attaccato mia moglie. Io sono rimasto zitto, c’era personale della Rai come testimoni. Ci tengo a dire che non ho mai replicato. Quando poi all’improvviso ci hanno chiamato, io ero turbato. Come potevo non esserlo. Ho pensato ‘che ca** vado a fare?’. Così sono rimasto indietro ma poi sono sceso”.

Il cantante, tra le altre cose, smentisce che c’era una modifica del testo già programmata: “Smentisco categoricamente, anche perché la canzone è mia. Quando siamo arrivati sul palco, ho sentito la prima frase e ho detto ‘che caz** è successo’. Fortunatamente ho avuto il sangue freddo e non ho fatto scenate. Lavorare con lui per me era la cosa più bella del mondo e invece è andata così. Le sceneggiate non mi sono mai piaciute, mi dispiace”.

Ma non poteva sopportare un tale oltraggio: “Quella canzone era un’offesa nei miei confronti, mi sembrava davvero una roba per cui davvero non potevo restare lì. Volevo chiedere scusa ad Amadeus dopo, l’ho anche cercato ma non l’ho trovato. Ho creato un disturbo alla Rai, lo so e mi dispiace. Al momento del gesto non ho pensato alle conseguenze, ma non potevo restare lì sul palco”.