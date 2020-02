Momento complicato per Maurizio Sarri, che ha perso anche a Verona dopo aver perso col Napoli. E ora i tifosi iniziano a mormorare

Non è per niente un buon momento per la Juventus e non è per niente un buon momento per Maurizio Sarri. La sua Juve è ancora in testa alla classifica di Serie A ma non convince, anzi sta iniziando ad attraversare un periodo difficile anche dal punto di vista dei risultati. La sconfitta contro il Napoli, nel “suo” San Paolo, ha acceso la luce su alcune problematiche in seno alla squadra, che ha perso qualche certezza e che non sembra solida come quella dello scorso anno. Il fantasma di Allegri continua ad aleggiare sulla testa di Sarri, soprattutto agli occhi dei tifosi. Che adesso iniziano a parlare seriamente di esonero per Sarri.

D’altra parte i risultati recenti fanno preoccupare un po’ chi segue la Juve. Qualche difficoltà soprattutto in trasferta (con 3 sconfitte nelle ultime 5, se ci mettiamo anche quella con la Lazio di fine 2019), con due sconfitte nelle ultime due, e una situazione generale che non dà certezze né a breve né a lunga scadenza. Il problema principale adesso non è tanto in campionato, dove la situazione è ancora abbastanza sotto controllo, ma attenzione alla Champions. A fine mese si va a Lione e andarci in una situazione psicofisica complicata potrebbe costare caro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Finale Sanremo, Diletta Leotta annuncia ko Juve: la reazione di Amadeus

Juventus, l’esonero di Sarri chiesto dai tifosi: l’hashtag #SarriOut

Fin dalla scorsa estate molto supporters bianconeri avevano espresso perplessità sull’ingaggio di Sarri, visto come un ripiego, quasi una “risposta” ad Allegri. E ora le voci dissonanti diventano tante, così come crescono quelli che parlano apertamente di esonero, con l’immancabile hashtag #SarriOut. La dirigenza bianconera ascolterà le voci dall’esterno sull’esonero di Sarri o terrà duro sulla sua scelta di inizio stagione? La sensazione è che per il momento si vada avanti così, ma che in caso di ulteriori passi falsi la situazione potrebbe farsi incandescente.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Verona-Juventus, gol pazzesco di Cristiano Ronaldo! – VIDEO