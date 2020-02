Juve invincibile con Messi-Ronaldo insieme: qualcuno lo sapeva già prima come ampiamente dimostrato in questo curioso video.

Messi e Cristiano Ronaldo potrebbero presto giocare nella stessa squadra, ovvero la Juventus. In questi giorni si rincorrono infatti moltissime voci di mercato in merito al possibile trasferimento del campione argentino in bianconero. Il suo contratto con il Barcellona scade il 30 giugno 2021 e proprio la dirigenza blaugrana potrebbe decidere di liberare al termine di questa stagione, per evitare di perderlo a zero l’estate prossima. La Juve sembra interessata all’acquisto della ‘Pulce’ perché punta a proporre in attacco una coppia che sarebbe praticamente devastante per gli avversari.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, torna Pogba: indizio decisivo

Juve con Messi-Ronaldo, qualcuno lo sapeva già prima: il Video

Qualcuno, però, già aveva ‘previsto’ il clamoroso trasferimento di Leo Messi alla Juventus. Si tratta di Pro Evolution Soccer, spesso abbreviato con l’acronimo PES, che è uno dei giochi di calcio più famosi al mondo. In un VIDEO che circola su Youtube si vede infatti la Juventus affrontare il Chelsea con Cristiano Ronaldo e Messi in attacco: 5-1 il risultato a favore dei bianconeri, che non lasciano scampo ai ‘Blues’ grazie alle doppiette del portoghese e dell’argentino. Ecco il curioso VIDEO:

Messi-Juventus, i tifosi sognano

Adesso, però, i tifosi della Juventus incrociano le dita e sperano che la ‘profezia’ di PES possa avverarsi davvero. Il direttore sportivo Paratici e il presidente Agnelli proveranno fino alla fine a portare a termine quella che sarebbe una clamorosa operazione di mercato, ovvero Messi alla Juve. L’affare appare complicatissimo, ma non impossibile: seguiremo con attenzione questa pista di mercato e vi terremo aggiornati in caso di aggiornamenti importanti. Messi alla Juve, però, non è un sogno e qualcuno già lo sapeva già da prima…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, sogno Ronaldo-Messi insieme: è possibile!