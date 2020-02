Finale Sanremo, col televoto potrebbero esserci dei problemi. Secondo alcuni, infatti, anche quest’anno potrebbe vincere una persona non degna di tale premio.

La Finale di Sanremo è uno degli eventi più importanti sul piano musicale di tutta l’Italia. I tanti cantanti presenti sul palco, che presenta tra le esibizioni più complesse e profonde dell’anno, sono il top del panorama del Pelpaese. Nuove promesse, vecchie glorie, musica innovativa e tradizione che continua a colpire. Proprio per questo in tantissimi sono interessati a tale kermesse ed ovviamente anche e soprattutto a chi la vince. Certo, non è facile dimenticare gli altri, ma purtroppo è il primo che arriva a rimanere impresso. E così a lui e solo a lui, o lei ovviamente, saranno aperte tante possibilità lavorative, pubblicitarie e contrattuali. Ma la vittoria non è solo questo, è molto di più.

Finale Sanremo, i favoriti per la vittoria: “pericolo” televoto

Chi vince un’edizione di Sanremo scrive il proprio nome nella storia della musica del nostro Paese. Per questo tutti si impegno e danno il 101% di se stessi per provare a sbaragliare la concorrenza e vincere la competizione. Per questo i voti ricevuti sono fondamentali. E’ importante ricordare come si scegli il vincitore a Sanremo:

Televoto, fatto ovviamente da casa dagli spettatori, che incidono sulla decisione finale; Voto della stampa specializzata, che da anni ha affinato i propri gusti; Giuria demoscopica, ovvero un gruppo di 300 persone che ascoltano la musica e che fanno da campione statistico.

Proprio per il televoto in molti si stanno lamentando, anche sui social. Secondo alcuni, infatti, i giovani e comunque quelli che hanno più conoscenza delle tecnologie, voteranno senza dubbio i concorrenti usciti dai talent show e che usano tanto i nuovi media. Per questo, a detta loro, gli artisti più “classici” saranno sempre penalizzati. Difficile dire chi abbia ragione. Di seguito i favoriti per la vittoria.

