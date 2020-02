Finale Sanremo, Diletta Leotta come Belen Rodriguez. Arriva un’anteprima sull’abito che la conduttrice siciliana indosserà per la grande occasione.

Finale Sanremo, Diletta Leotta sta per copiare Belen Rodriguez. Lo rivela il TgCom con un’anticipazione esclusiva sulla grande serata in arrivo.

Finale Sanremo, Diletta Leotta come Belen Rodriguez

Come si apprende dal portale, la conduttrice siciliana, per la grande occasione, indosserà infatti un indumento firmato Fausto Puglisi. Ovvero lo stilista a cui si affidò anche la showgirl argentina in una precedente edizione, nonché l’autore di quell’abito che rese pubblica la farfallina tatuata.

Un’immagine che fece il giro del web, che caratterizzò l’intera edizione del festival e che diede una ribalta mediatica non indifferente alla donna sudamericana. Ora l’artista ci riprova e questa volta toccherà alla bella giornalista incantare allo stesso modo o quasi.

Da quel che si capta e dalle indiscrezioni che filtrano e primi schizzi circolati, dovrebbe trattarsi di un vestito con un taglio da sirena lungo fino ai piedi, in tessuto jersey e caratterizzato da Swarovski.

L’abito dovrebbe essere asimmetrico: a sinistra ricca di strass e trasparente, a destra più neutra e sobria. Il colore dovrebbe essere nero. “Sarà sensuale senza scorprire un centimetro di pelle”, assicura Puglisi.