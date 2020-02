Finale Sanremo, in attesa di scoprire chi vincerà il Festival anche i Vip fanno i loro pronostici. Belén e Stefano De Martino tifano per Diodato.

Finale Sanremo: Diodato continua ad essere uno dei favoriti alla vittoria, ma c’è già chi lo ha incoronato vincitore. Belen Rodriguez ama moltissimo ‘Fai rumore’ e non gfa nulla per nasconderlo. Nelle ultime ore infatti ha postato una storia Instagram sul Festival con un post chiaro: “Sanremo è meraviglioso proprio per questo, ci fa cantare proprio tutti”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Finale Sanremo, Riki scatena la bufera: “Ma chi sono questi?”

Belen e Stefano allo scoperto, ecco per chi fanno il tifo al Festival di Sanremo

Nel video postato da Belen la vediamo che canta accompagnata da Stefano alla tastiera. E intonano proprio le note della canzone di Diodato. Un brano che, per certi versi, sembra ricordare la loro tormentata, ma alla fine felice storia d’amore. I due, che si erano allontanati si sono anche ritrovati. Come i protagonisti del brano.