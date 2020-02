Il Coronavirus è diventato allarme internazionale, ecco come si sta muovendo l’Italia a riguardo

Coronavirus che fa sempre più infetti e vittime. Tragico il dato che vede quasi 35mila infetti, di cui morte 725. A guarire invece 2325. Spostandoci in Europa, i dati vedono la Germania al comando con 13 persone infette, mentre la Francia segue con 11 e l’Italia sta a 3. Questi numeri sembrano destinati a salire ma non si perde la speranza di trovare una cura definitiva al più presto: i ricercatori di tutto il mondo sono al lavoro sotto quest’aspetto.

Proprio pochi giorni fa, in Italia, è risultato positivo il primo italiano. Il trasferimento d’urgenza allo Spallanzani si è reso necessario dopo un primo esame, che aveva già destato qualche sospetto che si è poi confermato un reale caso di Coronavirus. L’italiano infetto era un ricercatore in viaggio in Cina, facente parte della cordata di italiani “intrappolati” in Cina che sono rientrati pochi giorni prima.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Wuhan, prima vittima straniera per il coronavirus: i morti sono 722

Coronavirus, il comunicato del Ministero

A fronte dell’organizzazione per far rientrare tutti gli italiani presenti nelle regioni infestate della Cina, il Ministero ha preso una decisione. Per garantire la massima precauzione, tutti i bambini al fronte di una puntuale verifica della febbre e dei sintomi tipici, devono restare a casa. La loro assenza sarà giustificata senza alcun tipo di provvedimento disciplinare.