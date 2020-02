Il numero di persone infette dal Coronavirus sale a quasi 35 mila ed il dato in tempo reale cresce continuamente

Il Coronavirus tiene sotto scacco l’intera popolazione mondiale, soprattutto la Cina da dicembre scorso. In diverse settimane il contagio si è allargato anche al Vecchio Continente. In Europa il primo caso si è verificato in Germania, a cui poi hanno seguito Italia, Francia ed altre nazioni. I dati visti per quelli che sono, mostrano dei numeri allarmanti. D’altro canto però la ricerca ad un antidoto valido fa sempre più progressi.

Coronavirus, tutti i dati in tempo reale

Ad ora il dato in tempo reale per quel che riguarda le persone infette è di 34.945 a livello mondiale e ad ora ne sono morte 725. A guarire invece 2325. Spostandoci in Europa, i dati vedono la Germania al comando con 13 persone infette, mentre la Francia segue con 11 e l’Italia sta a 3. Questi numeri sembrano destinati a salire ma non si perde la speranza di trovare una cura definitiva al più presto: i ricercatori di tutto il mondo sono al lavoro sotto quest’aspetto. (Clicca qui per monitorare in tempo reale).

