La classifica della Serie A, con la Juventus che adesso rischia di perdere il primo posto in classifica e il Verona che vola, ma davvero!

Davvero avvincente la classifica Serie A di quest’anno. Lotta scudetto ancora apertissima, e la sconfitta della Juventus a Verona apre scenari impensabili sia per il primo posto che per l’Europa. L’Inter vincendo potrebbe raggiungere i bianconeri al primo posto, ma ciò che fa davvero sensazione è la posizione dei gialloblu di Ivan Juric. Sesti in classifica, con 34 punti, in piena zona Europa League. Dove vuole arrivare la squadra scaligera?

Un campionato incredibile da parte del Verona, che non perde dallo scorso anno e continua a macinare risultati e gioco. Una squadra che sta strabiliando tutti e che adesso va a giocarsi un’Europa League che sarebbe davvero clamorosa. Non gode invece la Juventus, alla seconda sconfitta nelle ultime 3 partite. Adesso l’Inter, vincendo il derby, può insidiare la leadership di Sarri, che non sta passando un gran momento.

Juventus, futuro Sarri: la classifica non ride e i tifosi mormorano

Il problema in casa Juve c’è, e diventa sempre più grosso. La squadra non ha mai assimilato il “sarrismo” che due anni fa rischiò di strappare lo scudetto dal petto dei bianconeri con il Napoli. Maurizio Sarri è già sulla graticola, in realtà lo è da inizio stagione visto che non ha mai convinto appieno i tifosi bianconeri. Che adesso sui social iniziano a spingere per non riconfermare l’allenatore toscano il prossimo anno, rimpiangono la gestione Allegri e sono seriamente preoccupati per il futuro. L’hashtag #SarriOut su Twitter inizia a spopolare, ma appare difficile che davvero la Juve possa decidere di cambiare guida tecnica in corso d’opera, con la squadra ancora in testa alla classifica di Serie A e ancora pienamente in corsa su tre obiettivi.

La classifica completa: