Caterina Balivo sensualissima sul letto, ma gli slip dove sono? Ecco la foto della bellissima conduttrice televisiva ed ex modella.

Caterina Balivo è di una bellezza straordinaria e i suoi scatti sui social confermato questo dato inequivocabile. La bellissima conduttrice televisiva ed ex modella napoletana, però, non si riposa mai ed è sempre intenta a sbrigare i suoi impegni professionali. Proprio come annunciato nell’ultima foto su Instagram, con questo commento in didascalia: “Instagram VS Verità. Sveglia dalle 7.30, parco con Cora, a lavoro per la scaletta per la puntata di lunedì. Buon weekend a tutti ✨“. Attenzione, però, alla foto della bellissima Caterina…

Caterina Balivo sul letto, ma gli slip dove sono? La Foto

Nello scatto in questione si vede la Balivo rilassarsi sul letto mentre tiene tra le mani una tazza. Ma non è finita qui: la bellissima 39enne originaria di Secondigliano è in una posizione davvero intrigante e l’intimo non fa altro che esaltare la sua linea perfetta. Gli slip, però, non si vedono come notato proprio da parecchi suoi follower: dove saranno? Ecco la FOTO pubblicata in queste ore da Caterina Balivo sul proprio profilo Instagram:

