Due giovani a Caserta, precisamente nella zona di Santa Maria Capua Vetere, hanno avuto uno scontro frontale che non ha risparmiato nessuno dei due

Questa notte, intorno all’una, sulla statale 700 Reggia di Caserta si è verificato uno scontro frontale tra due automobili. L’impatto molto violento non ha risparmiato i due giovani conducenti di 19 e 24 anni, Giuseppe Mingione e Salvatore Fusco. Secondo quanto riferisce Fanpage, il 19enne guidava una Nissan Micra grigia mentre l’altro una Volkswagen Golf nera.

Caserta, scontro frontale: la dinamica

L’allarme è arrivato dagli automobilisti di passaggio nella zona di Santa Maria Capua Vetere. Le forze dell’ordine, giunte sul luogo dell’accaduto, hanno attivato le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente frontale. I vigili del fuoco insieme all’autoambulanza non hanno potuto far altro che estrarre i corpi dei ragazzi dalle lamiere per poi accertarne il decesso. Il tratto di strada interessato è stato chiuso per permettere la rimozione dei veicoli ed i resti. I due cadaveri invece sono stati portati all’obitorio dell’ospedale di Caserta per l’autopsia.

