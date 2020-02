Calciomercato Juventus, si avvicina il ritorno di Pogba: il centrocampista francese si appresta a dire addio al Manchester United.

Si avvicina a grandi passi il ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Il centrocampista francese classe ’93 vive un momento particolarmente complicato al Manchester United e – secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano ‘Tuttosport’ – non dovrebbe prendere parte al ritiro invernale dei ‘Red Devils’ a Marbella. Ennesimo indizio, dunque, del suo imminente addio e del conseguente trasferimento in un altro club. E al momento la Juve appare nettamente in vantaggio rispetto al Real Madrid nella corsa al giocatore…

Calciomercato Juventus, riecco Pogba

Pogba non avrebbe alcun problema a tornare alla Juventus, anzi continua a lanciare messaggi d’amore alla ‘Vecchia Signora’ e ad alcuni giocatori bianconeri. Il francese vanta un grandissimo rapporto d’amicizia con Paulo Dybala e proprio l’imminente rinnovo dell’argentino fino al 2025 potrebbe risultare il fattore decisivo per il suo ritorno alla Juve. Intanto il tecnico Maurizio Sarri e i tifosi bianconeri incrociano le dita: il centrocampo della Juve ha bisogno di un giocatore dalle grandissime potenzialità tecniche e atletiche come Pogba. E la fumata bianca, adesso, appare davvero vicina.

