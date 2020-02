Achille Lauro per la serata finale del Festival di Sanremo diventa la regina d’Inghilterra. Ancora una volta un modello creato con la maison Gucci.

Achille Lauro per la serata finale del Festival di Sanremo ha tirato fuori un nuovo travestimento. Nelle altre esibizioni è stato San Francesco ma anche David Bowie. Poi la Divina Marchesa Luisa Casati Stampa. E per l’ultimo atto ha scelto di trasformarsi nella regina Elisabetta I Tudor.

Il rapper romano ha portato sul palco di Sanremo 2020 ancora una volta i costumi ideati da Alessandro Michele, stilista del marchio Gucc. Un nuovo look andorgino che sta già facendo discutere molto sul web. Così come il bacio a Boss Doms, il chitarrosta che ancora una volta lo ha accompagnato sul palco dell’Ariston. E domani, ospote di Mara Venier, come arriverà truccato a Domenica In?