Wuhan, il coronavirus l’ha resa una città fantasma: vie completamente deserte e coprifuoco militare, 9 milioni di persone in quarantena

La città di Wuhan è salita tristemente alle cronache internazionali per quanto successo negli ultimi mesi con il coronavirus. Una metropoli di 11 milioni di persone, un centro industriale tra i più apprezzati in Cina. Una realtà attualmente distrutta, con strade vuote e checkpoint di biosicurezza, gestiti da militar armati fino ai denti. L’ordine restrittivo di non dover far lasciare la città a nessuno, bloccando anche qualsiasi ingresso. Una vera città in quarantena.

In pochi giorni è stato costruito un nuovo ospedale, specifico per il trattamento del coronavirus, con spazi adeguati per gli infettati. Il numero di persone che sono morte a causa del patogeno di Wuhan, noto come 2019-nCoV, in Cina è salito a quasi 500 unità, mentre oltre 20.000 persone sono state contagiate. Sono stati segnalati casi in altri paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone, Corea del Sud, India, Regno Unito, Germania e Francia. Purtroppo negli ultimi giorni, anche l’Italia ha fatto i conti con i primi casi di contagio, ricoverati allo Spallanzani di Roma. Ora si registra anche un primo caso di italiano contagiato, oltre ai due turisti cinesi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il primo italiano positivo al Coronavirus è a Roma: la situazione

Wuhan, il coronavirus l’ha resa una città fantasma: vie deserte

Dallo scorso 23 gennaio, la metropoli cinese, da oltre 11 milioni di abitanti, è stata letteralmente blindata, chiusa in entrata e in uscita. Il governo cinese ha isolato Wuhan per cercare di impedire la diffusione del coronavirus, meglio noto come 2019-nCoV.

Si ritiene che il patogeno abbia avuto origine in un mercato di animali all’interno della città. Nelle ultime settimane però, si è diffusa sempre di più la voce di un incidente da laboratorio dietro ai primi contagi. Solamente in questa settimana, il virus ha ucciso 200 persone e infettandone almeno altre 7.900 in tutto il mondo.

Cinque milioni di persone sono rimaste fuori da Wuhan prima del blocco imposto dal governo, impossibilitate a tornare a casa. Mentre circa 9 milioni di cittadini erano in città una volta iniziata la quarantena, senza potersi più muovere.

Nonostante ciò, le foto satellitari mostrano una città senza traffico. Le strade e le stazioni ferroviarie in genere congestionate, sono totalmente vuote. Anche gli hotel, di solito affollatissimi, sono completamente vuoti.

Le foto registrate da un drone, mostrano poche persone ancora abbastanza coraggiose da avventurarsi in giro, per le strade deserte.

Ecco come appare la vita a Wuhan in quarantena.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, è morto il medico che lanciò l’allarme da Wuhan