Top 100 siti italiani, di seguito la lista ufficiale con tutti i numeri e tutte le statistiche del mese di dicembre. Ecco chi ha vinto la gara alle visualizzazioni nell’ultimo mese dell’anno 2019.

E’ stata appena pubblicata la lista dei top 100 siti italiani visualizzati nel mese di dicembre 2019. La lista comprende tutti i siti che durante l’ultimo mese dell’anno scorso, hanno collezionato una quantità tale di visite da essere tra i migliori cento in Italia. Un traguardo non certo facile, anzi. In moltissimi editori e creatori di contenuti sulla rete non riescono neanche lontanamente a toccare queste cifre. Essere in questo elenco significa essere sinonimo di notizie vero, affidabili ed interessanti, che stuzzicano costantemente la curiosità degli internauti e li invogliano a visitare i contenuti proposti. Un risultato enorme.

LEGGI ANCHE —> Whatsapp si aggiorna, migliaia di cellulari non saranno compatibili

Top 100 siti italiani di dicembre: la lista completa

Tra i primi tre siti in Italia spicca un grande gruppo editoriale, ovvero Citynews Gruppo Editoriale. Un gradino sotto c’è Fanpage.it, che ha raggiunto numeri molto importanti anche grazie alle sue inchieste giornalistiche di primo piano. Medaglia di bronzo, invece, per GialloZafferano, che con tante ricette gustose e menù sfiziosi ha raccolto tantissime visite di italiani affamati ed in procinto di cucinarsi qualcosa. All’ottavo posto di questa classifica stilata da Comscore e da Primaonline, c’è anche la Web365 Network.

Tra i siti gestiti dal gruppo editoriale c’è proprio Inews24, il portale di informazione che avete appena aperto e che vi sta aggiornando con le ultime notizie ora dopo ora. Pertanto vi ringraziamo di essere passati da qui e vi invitiamo a continuare ad usare il nostro sito per restare costantemente al passo con le ultime notizie di cronaca, sport, gossip, tecnologia, economia e tanto altro ancora. Di seguito la lista completa con tutti i 100 siti italiani più visitati di dicembre.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, robot nell’ospedale di Wuhan col 5G – VIDEO