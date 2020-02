Stasera la finale di Sanremo giovani 2020. Scopriamo gli ultimi vincitori della rinomata kermesse, dal 2014 al 2010, dopo avervi già regalato la lista dei vincitori del Festival dal 2019 al 2015.

Rocco Hunt nel 2014 è stato no dei primi rapper a salire sul palco dell’Ariston. Nu Juorn Buon è stata una hit e lo è ancora oggi. Negli ultimi anni ha avuto una crisi, ma con l’uscita dell’album Libertà è finalmente tornato alle luci della ribalta. Un successo per lui incredibile che gli ha permesso di issarsi nuovamente tra i big della scena rap. E chissà, se dopo la nuova apparizione a Sanremo nel 2018 con Wake Up, ci possa essere una nuova partecipazione nei prossimi anni.

Antonio Maggio, Mi servirebbe sapere – 2013

Un successo, quello del 2013, che ha lanciato Antonio Maggio, del quale si sono perse le tracce nel corso degli anni. Un album da segnalare, Nonostante tutto, e poi qualche apparizione sporadica senza fortuna. Quest’anno torna a Sanremo, con Gessica Notaro, divenendo ospite della

Alessandro Casillo, È vero (che ci sei) – 2012

Lanciato dal talent show Io canto. Nel 2012 ha vinto la sessantaduesima edizione del Festival di Sanremo nella categoria Giovani, con il brano È vero (che ci sei). Nel 2013 partecipa nella categoria “Giovani” al Summer Festival con il brano Io scelgo te, ma non riesce a vincere. Dopo diversi anni di assenza dalle scene, partecipa alla diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ritirandosi a poche settimane dall’inizio del serale. Il 17 maggio 2019 è uscito il suo terzo album XVII.

Raphael Gualazzi, Follia d’amore – 2011

Nel 2011 il suo brano “Follia d’amore” ha spopolato in Italia ricevendo riconoscimenti in ogni dove, oltre che a vincere Sanremo Giovani. Nello stesso anno, secondo all’Eurovision Song Contest, ha ottenuto la seconda posizione al Festival di Sanremo 2014 con Liberi o no in collaborazione con The Bloody Beetroots. Per lui si conta una nuova partecipazione quest’anno, con la canzone Carioca.

Tony Maiello, Il Linguaggio della Resa – 2010

Dopo aver esordito nel 2008 nel talent show di Rai 2 X-Factor ha pubblicato un EP l’anno successivo. Nel 2010 è stato proclamato vincitore della categoria Nuove Proposte del 60º Festival di Sanremo e ha pubblicato il suo album d’esordio. Nel 2015 esordisce in veste di autore, scrivendo il brano 200 note per Laura Pausini, inserito nell’album Simili, pubblicato il 6 novembre. L’11 marzo 2016 esce il singolo di Francesco Renga Guardami amore, firmato da Maiello e inserito nell’album Scriverò il tuo nome. Nel 2018 è tra gli autori di Centomila Volte di Einar, brano vincitore di Sanremo Giovani 2018, e di Muhammad Ali di Marco Mengoni.

