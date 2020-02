Gran bel gesto di solidarietà da parte di Georgina Rodriguez che devolverà il proprio compenso di Sanremo in beneficenza

Georgina Rodriguez ieri, quando è scesa sul palco dell’Ariston, ha rubato la scena con la sua bellezza. In molti però l’hanno criticata accusandola di non aver meritato il compenso, di 140mila euro, visto che non ha saputo nemmeno dire una parola in italiano né ha portato qualcosa di significativo al Festival se non la presenza scenica.

Sanremo, il gesto di solidarietà di Georgina Rodriguez

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la modella argentina sta per spiazzare tutti coloro che l’hanno riempita di critiche perché devolverà il proprio guadagno in beneficenza. Lo staff della Rodriguez ha avviato i contatti con l’ospedale dei bambini di Torino, il Regina Margherita. La cifra non è stata resa nota, ma si parla addirittura degli oltre 140 mila euro guadagnati. Questi saranno molto importanti alla struttura sanitaria per interventi di manutenzione e miglioramento dei reparti. Questa comunque non è la prima volta che Georgina ha fatto un gesto del genere. A Natale del 2018, infatti, la donna aveva acquistato tutti gli addobbi natalizi del negozio allestito in via Lagrange dall’associazione Adisco.

