Sanremo, pace in diretta tra Fiorello e Tiziano Ferro. Dopo le polemiche delle ultime ore è bastata una canzone insieme per sorridere.

Sanremo, scoppia la pace tra Fiorello e Tiziano Ferro dopo la reazione piccata del conduttore e showman nelle ultime orte. Già nel pomeriggio i due si erano chiariti. Ma sul palco del’Ariston dopo che il cantautore di Latina ha deliziato il pubblico con alcuni suoi successi, la riconciliazione.

Tiziano ha raccontato che nel ’96 ha partecipato ad un karaoke arrivando terzo dopo aver cantato ‘Finalmemte tu‘. E in premio, una fiammatge autoradio. Così, quale occasione migliore, se non cantarla insieme all’Ariston? Ma non sarebbe stata pace senza un bacio. Ed è arrivato pure quello, inatteso almeno da parte di Ferro. Bocca a bocca, anche se soltanto per scherzare. Tanto che per sgimbarer il camnpl da ogni possibile dubbio Fiore ha anche salutato il marito del camntante. “Ciao Victor!”, ha detto dal palco.

Tiziano infatti è arrivato in Riviera da solo, perché il suo compagno ha preferito rimanere in dispèarte, anche se lo segue da lontano. tanto da domenica, terminato l’impegno al Festival, torneranno insieme.