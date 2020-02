Sanremo, Dua Lipa conferma di avere una bella voce ma è anche una bellezza che sfonda lo schermo. E l’atmosfera all’Ariston si surriscalda.

Sanremo, una delle ospiti nella quarea serata è Dua Lipa. la 24enne inglese ha confermato di avere una gran voce ma anche un gran fisico. Si è presentata con una mise essenziale e ha emozionato il pubblico, in sala come a casa. Mosse sensuali per accompagnare ‘Don’t start now’ e se ne sono accorti tutti.

Dua Lipa, vero nome all’anagrafe, ha origini albanesi e kosovare. Primo contratto nel 2013, è stata tra i candidati al premio ‘BBC Sound of’ ma ha cominciato a farsi conoscere nel

2016 uscì la sua prima canzone di successo internazionale, ‘Hotter than Hell’. Il primo disco, ‘Dua Lipa’, è uscito nel 2017 e ‘New Rules’ è diventato un tormentone.

Nel 2019, Dua Lipa ha vinto il Grammy come migliore artista esordiente, insieme a quello per la migliore canzone dance (‘Electricity’). Il suo secondo disco, ‘Future Nostalgia’, uscirà ad aprile. E intanto dalla scorsa estate fa anche coppia con Anwar Hadid, 20enne modello britannico fratello di Gigi Hadid e Bella Hadid.