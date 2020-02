Quarta e penultima serata di Sanremo 2020, ecco chi ha vinto la sezione giovani del 70° Festival

Quarta serata del Festival di Sanremo 2020 ricca di big ed ospiti comincia con la proclamazione del vincitore della sezione giovani. Alla prima serata del Festival si sono presentati in 8: Tecla, Fadi, Leo Gassman, Marco Sentieri, Fasma, Eugenio in via di Gioia, Matteo Faustini e Martinelli e Lula. A contendersi la sezione giovani del 70° Festival di Sanremo, Leo Gassman con “Vai bene così” e Tecla con “8 Marzo”. A decidere il vincitore il televoto partito da stasera. Premiata dal Presidente della Regione dal Presidente del Consiglio comunale. Leo Gassman è stata decretato come vincitrice della sezione giovani del 70° Festival di Sanremo. Per Tecla il premio Lucio Dalla, il premio Mia Martini invece, agli Eugenio in Via di Gioia.

Chi è Leo Gassman, vincitore delle nuove proposte di Sanremo 2020

Leo Gassman studia fin dall’infanzia il canto e anche l’uso degli strumenti musicali. Così si iscrive al conservatorio dove oltre a poter allenare la voce, si dedica alla chitarra. Nel 2018 tenta la via dei talent show con la presentazione al casting di X Factor. Alla dodicesima edizione del rinomato talent riesce pian piano a convincere i giudici tanto da essere scelto nella squadra di Mara Maionchi. Supera le varie fasi e si ferma soltanto in semifinale dove è costretto ad arrendersi ed è eliminato. Prova quindi a mettersi in campo a Sanremo 2020, presentandosi con il brano Vai bene così che è anche la prima traccia del suo nuovo album intitolato Strike.

Leo Gassman nipote diVittorio Gassman e figlio diAlessandro che l’ha seguito in tutto il percorso artistico tanto da incoraggiare spesso il ragazzo tramite i social network durante l’esperienza ad X Factor. Tanto che una volta conclusa l’esperienza ha affermato: “Bravo figlio mio, sono fiero di te, ti voglio bene“. Sua madre è l’attrice Sabrina Knaflitz, donna che possiamo definire cruciale nella sua vita artistica, oltre che in quella privata ovviamente. Suo infatti il merito di intuire molto tempo fa il suo talento. Per questo motivo lo ha sempre spinto a coltivare la sua passione per la musica.

