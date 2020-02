Sanremo 2020, Georgina show all’Ariston: il pancino mostrato dalla compagna di Cristiano Ronaldo è sospetto

Il Festival della canzone italiana continua imperterrito ad attirare l’attenzione del pubblico televisivo in questa settimana. Sanremo, sera dopo sera, si conferma come un grande successo di share (intorno al 50%) e di critica. La conduzione di Amadeus, gli sketch di Fiorello, ospiti italiani ed internazionali di primissimo livello. Un cocktail che sta portando i frutti sperati.

Nella terza serata di giovedì, la grandissima protagonista, oltre ai cantanti in gara, è stata Georgina Rodriguez. La compagna di Cristiano Ronaldo si è presentata con un vestito color argento veramente mozzafiato, lasciando basito il pubblico dell’Ariston. Il campione portoghese si è goduto la comparsa della fidanzata al fianco di Amadeus. I due hanno scherzato sulla nota passione calcistica del presentatore (tifosissimo dell’Inter), con una maglia speciale bianco-nerazzurra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alketa Vejsiu dà spettacolo: a Sanremo senza reggiseno! – FOTO

Sanremo 2020, Georgina show sul palco dell’Ariston: il pancino è sospetto

Quello che ha colpito maggiormente, però, è stata la forma fisica della splendida modella argentina. Solitamente tiratissima, come testimoniato dai post condivisi costantemente su Instagram, è apparsa stranamente “tonda” in vita. Considerando l’allenamento maniacale che condivide con il compagno calciatore, sono iniziate a girare le prime illazioni. Su Twitter si è sparsa la voce che Georgina potrebbe essere nuovamente in dolce attesa.

La coppia ha già una bambina, Alana Martina, nata nel novembre 2017, quartogenita di Cristiano Ronaldo (i primi tre figli li ha avuti da madri surrogate). I due non hanno mai nascosto la volontà di ampliare la propria famiglia ma per il momento non è stata confermata nessuna gravidanza.

Intanto le voci sui social impazzano, confermate dalle foto sospette emerse dalla serata di ieri di Sanremo. Il vestito fasciato non ha di certo aiutato…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Georgina Rodriguez, tango sensuale a Sanremo sotto gli occhi di CR7