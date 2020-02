Roma-Bologna: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino dell’anticipo serale della 23esima giornata del campionato di Serie A.

Gol e spettacolo tra Roma e Bologna nell’atteso anticipo serale della 23esima giornata del campionato di Serie A, che si è concluso proprio in questi istanti. 3-2 il risultato finale a favore della compagine ospite al termine di 90′ davvero emozionanti. Bologna in vantaggio subito con Orsolini, ma i padroni di casa pareggiano grazie all’autorete di Denswil. I rossoblu, però, si portano addirittura sul 3-1 grazie ad una straordinaria doppietta di Barrow prima del gol del di Mkhitaryan. La squadra di Fonseca resta in inferiorità numerica e ci prova fino alla fine, ma il Bologna si difende bene e conquista tre punti davvero preziosi.

LEGGI ANCHE >>> Bologna, Mihajlovic dimesso dall’ospedale: il bollettino sulle condizioni

Roma-Bologna, ecco voti e highlights

Di seguito, tabellino, voti e highlights dell’anticipo della 23esima giornata di Serie A tra Roma e Bologna:

ROMA: Pau Lopez 6; Santon 5,5 (61′ Bruno Peres 6,5), Mancini 5,5, Smalling 5, Kolarov 5,5; Cristante 4,5, Veretout 5,5 (79′ Kalinic sv); Under 5,5 (57′ Perez 5,5), Mkhitaryan 6,5, Perotti 5,5; Dzeko 6.

BOLOGNA: Skorupski 6,5; Tomiyasu 6, Danilo 5,5, Bani 6,5, Denswil 5; Svanberg 5,5 (73′ Dominguez 6), Schouten 6,5, Soriano 6,5; Orsolini 7 (83′ Skov Olsen sv), Palacio 6, Barrow 7,5 (86′ Juwara sv).

MARCATORI: 16′ Orsolini (B), 22′ autogol Denswil (R), 26′ Barrow (R), 51′ Barrow (R), 72′ Mkhitaryan (R)

AMMONITI: Santon (R), Svanberg, Schouten, Bani (B)

ESPULSI: Cristante (R)

<<< Clicca qui per vedere in anteprima gli highlights di Roma-Bologna >>>