Roberto Benigni ha recitato il Cantico dei Cantici ieri a Sanremo. Il fiorentino non è piaciuto affatto ed, anzi, ha spaccato l’opinione pubblica.

Roberto Benigni si è esibito ieri recitando il Cantico dei Cantici sul palco di Sanremo. Il noto attore ed artista fiorentino, ritagliandosi uno spazio piuttosto ampio, ha fatto un intervento grandioso, parlando dell’arte e dell’eredità che ci hanno lasciato gli antichi poeti. Di seguito le sue parole dopo l’esibizione, in conferenza stampa:

“Amadeus, è stato bellissimo averti vicino. Sei tu che ispiri poesia, sei il più grande conduttore mai visto. Non ho dormito ripensando all’emozione di ieri sera, portare il Cantico dei Cantici a Sanremo, la cosa più straordinaria che sia mai stata scritta. Sanremo può reggere il Cantico dei Cantici, è un’emozione enorme. Aver portato il Cantico dei cantici in prima serata a una platea di 15 milioni di spettatori è un’emozione enorme per la Rai e per tutti coloro che ci hanno seguito”.

Benigni recita il Cantico dei Cantici, piovono insulti sui social

Tuttavia non tutti hanno apprezzato. In molti, su Twitter e non solo, hanno attaccato Benigni e la sua scelta. Non solo il tema ha fatto storcere il naso a più di qualcuno, ma anche il modo con cui ha posto l’argomento al centro del dibattito. Per alcuni, infatti, la riflessione è sembrata più un sermone paternalistico, pieno zeppo di qualunquismo e di luoghi comuni. Vi riportiamo di seguito due commenti: “Questo pontificare è noioso quasi quando i tifosi quando litigano sull’utilità o meno di un giocatore”. “Benigni sembra me agli esami quando non so più cosa dire e ripeto le stesse cose per dieci minuti cambiando le parole“. E’ inutile dire, però, che ci sono anche stati moltissimi commenti positivi in seguito all’esibizione dell’artista fiorentino.

Cos’è il Cantico dei Cantici recitato da Benigni

E’ complesso spiegare esattamente cosa sia il Cantico dei Cantici. Secondo alcune interpretazioni, di natura fondamentalmente naturalistica, l’argomento del testo sarebbe l’amore tra un uomo ed una donna. Secondo un’altra interpretazione, invece, il componimento avrebbe invece raccolto una vera e propria storia d’amore, reale o immaginaria, tra due persone. Ciò simboleggerebbe qualcosa ovviamente di più complesso. C’è poi una visione del testo molto allegorica. In tal senso l’autore avrebbe espresso alcuni dei suoi ideali mediante allegorie e metafore, che ricordano l’amore ma solo in modo trasversale. Per molti il testo è opera di Re Salomone.

