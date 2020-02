Domina ancora una volta sull’Italia l’Alta pressione. Per le previsioni meteo, sarà un’altra giornata dominata dal sole, ma occhio alle insidie atlantiche.

Durante questa settimana, eravamo riusciti a respirare l’aria invernale. Infatti l’anticiclone s’era spezzato sotto i colpi delle freddi correnti artiche. Ma poi, ancora una volta, c’è subito stata la risposta dell‘alta pressione che è tornata a dominare sull’Italia.

Così torna a dominare l’alta pressione, pronta a riportare sole su tutta la penisola ed a far rialzare di un pelino le temperature. Attenzione però, che soprattutto nella giornata di oggi, potrebbero esserci delle insidie atlantiche, grazie ai venti provenienti dai settori nord-orientali.

Nonostante ciò, però, il sole dovrebbe tornare a splendere su tutta la penisola. Andiamo quindi a vedere che giornata ci aspetta in questo venerdì.

Meteo, venerdì 7 febbraio

L’Italia è uno dei paesi che meno sta respirando questo inverno. Infatti non è la prima volta che in questi primi due mesi dell’anno troviamo temperature a dir poco primaverili. Così anche oggi l’alta pressione completerà la sua rimonta, tornando a far alzare le temperature. Ma occhio, perchè da nord-ovest sono in arrivo alcune correnti uminde e la situazione potrebbe cambiare nuovamente. Andiamo a vedere cosa succederà durante questo venerdì.

Sulle regioni del Nord Italia, un bel sole scalderà tutte le regioni settentrionali sin dal mattino. Le condizioni meteo potrebbero cambiare verso la sera in Liguria, con l’arrivo di qualche nuvola ma non comunque non sono previste precipitazioni. Le temperature aumentano lievemente, con massime dai 10 ai 14 gradi.

Anche sulle regioni del Centro Italia, il sole dovrebbe farla da padrone sin dal mattino. Qualche nuvola potrebbe coprire i cieli della Toscana, ma senza fenomeni atmosferici all’orizzonte. Anche qui le temperature sono in lieve aumento, con massime che oscilleranno dai 9 ai 14 gradi.

Infine anche sulle regioni del Sud Italia ci sarà un sole che dominerà la giornata. Con l’evolversi di questo venerdì, qualche nuvola occuperà i cieli di Puglia, Basilicata e Nord Sicilia, ma come per gli altri settori non sono previste precipitazioni. Le temperature sono in lieve aumento, con massime che andranno dai 9 ai 14 gradi.

L.P.

