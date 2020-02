Un altro terribile lutto funesta la famiglia Kercher, già abbastanza provata per il caso Meredith: è stato ucciso anche suo padre

Meredith Kercher è stata uccisa nel 2007 e ora, seppur in situazioni diverse, è accaduta la stessa cosa anche a suo padre. Sono ancora misteriose le circostanze che hanno provocato la morte di John Kercher, 77 anni, trovato in strada esanime con ferite multiple. Le cause sono ancora da accertare: per la Polizia ci sono “circostanze inspiegate” intorno all’omicidio dell’uomo, che potrebbe essere stato ucciso da un’automobile in transito. Il fatto è accaduto tre settimane fa nei pressi di casa sua, a Croydon. Kercher era a terra con una gamba e un braccio rotti, probabilmente era stato investito da un’auto ma non ricordava cosa fosse successo. Dopo il ricovero in ospedale, è morto sabato scorso proprio a causa dei postumi di questo incidente. “Era tanto un brav’uomo – ha raccontato uno dei suoi vicini – Non si capisce cosa gli sia potuto succedere. Era nel negozio di fronte, poi è uscito e improvvisamente era lì, sul marciapiede, con tanta gente intorno”.

Il caso Meredith Kercher: dove sono ora Amanda Knox e Raffaele Sollecito

Un caso giudiziario che ha tenuto gli spettatori italiani incollati allo schermo per oltre 10 anni, quello di Meredith Kercher. La studentessa inglese che studiava all’università di Perugia in Erasmus fu trovata uccisa nel suo appartamento per motivazioni inspiegabili. Meredith, 21 anni, venne ritrovata già morta, con la gola tagliata, nella camera da letto della casa che aveva in condivisione con altri studenti.

Ne nacque un caso giudiziario clamoroso che portò a processo la sua coinquilina, l’americana Amanda Knox, e il suo fidanzato Raffaele Sollecito. Poi vennero entrambi assolti in appello. Ora Amanda è diventata una sorta di celebrità, specialmente negli Stati Uniti. Cura una rubrica su un giornale che parla di “amore, vita e sofferenza”, una scelta che all’epoca destò molto scalpore. Raffaele Sollecito, invece, si è trasferito in Francia e di recente ha rilasciato un’intervista a “Oggi” nella quale presentava la sua nuova fidanzata.