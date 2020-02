Leo Gassman è il vincitore delle nuove proposte del 70° Festival di Sanremo, il papà mostra la sua reazione sui social

Leo Gassman è stata decretato come vincitrice della sezione giovani del 70° Festival di Sanremo. Dopo aver sbaragliato la concorrenza, Leo Gassman ed il suo brano “Vai bene così” sono stati premiati dal Presidente della Regione dal Presidente del Consiglio comunale.

Leo Gassman nipote di Vittorio Gassman e figlio diAlessandro che l’ha seguito in tutto il percorso artistico tanto da incoraggiare spesso il ragazzo tramite i social network durante l’esperienza ad X Factor. Tanto che una volta conclusa l’esperienza ha affermato: “Bravo figlio mio, sono fiero di te, ti voglio bene“. Sua madre è l’attrice Sabrina Knaflitz, donna che possiamo definire cruciale nella sua vita artistica, oltre che in quella privata ovviamente. Suo infatti il merito di intuire molto tempo fa il suo talento. Per questo motivo lo ha sempre spinto a coltivare la sua passione per la musica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Sanremo, Fiorello perdona Tiziano Ferro: il gesto è clamoroso

Leo Gassman vince Sanremo, la reazione del padre

All’alzata del braccio di Leo Gassman, in segno di vincitore della sezione nuove proposte di Sanremo, Alessandro, il papà, ha pubblicato un video sui suoi social: “Come da tradizione di famiglia, voglio mantenere un certo aplomb e ringraziare tutti coloro hanno votato mio figlio. Voglio aggiungere anche DAJE PIPPOOOO”.