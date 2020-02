Giappone, nave da crociera in quarantena per il coronavirus nella baia di Yokohama: coinvolti 35 italiani come confermato dalla Farnesina

La vicenda della nave da crociera Diamond Princess, della Carnival Japan, sta tenendo in apprensione diversi paesi. L’imbarcazione stazione nella baia di Yokohama, in uno stato di quarantena, dopo essere stati riscontrati dei casi a bordo. La crociera, partita dal porto giapponese, ha toccato le città di Kagoshima, Hong Kong e Okinawa, prima di far rientro a Yokohama. Il tutto si sarebbe dovuto concludere il 4 febbraio, ma il ministero della Salute di Tokyo ha bloccato l’attracco sul territorio nipponico.

Secondo fonti locali, infatti, sarebbero stati riscontrati a bordo ben 10 contagi da coronavirus durante il viaggio. Da quel momento si è deciso di mettere in quarantena tutta la nave. A bordo, equipaggio compreso ci sono circa 3700 persone, impossibilitate a tornare a casa. La compagnia Carnival Japan ha comunicato attraverso una nota che gli infettati sarebbero due australiani, tre giapponesi, tre cittadini di Hong Kong, un americano e un filippino, appartenente all’equipaggio. Tutti i malati sono stati prelevati dal personale medico giapponese e trasportato a Yokohama per le cure del caso. Altre 300 persone saranno sottoposte a test nelle prossime ore, perchè considerate a rischio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Wuhan, il coronavirus l’ha resa una città fantasma: vie deserte (VIDEO)

Giappone, nave da crociera in quarantena per il coronavirus: 35 italiani a bordo

Per quanto riguarda il nostro Paese, è stato confermato dal ministero degli Esteri che ci sono dei connazionali a bordo. Attraverso una nota della Farnesina si apprende che:

“Tra i casi di coronavirus a bordo, al momento non risultano italiani“. Viene altresì sottolineato come siano presenti ad oggi sulla nave 35 connazionali, di cui 25 appartenenti all’equipaggio e 10 turisti.

“L’Unità di Crisi della Farnesina e l’Ambasciata d’Italia a Tokyo, in stretto raccordo con le autorità locali, seguono il caso con la massima attenzione e sono in contatto con i nostri connazionali per prestare ogni possibile assistenza“.

Nel frattempo il conteggio mondiale dei contagi ha superato le 30.000 unità, con le vittime che sono salite a 635 in tutto il mondo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, spray disinfettante per le strade: Wuhan bloccata (VIDEO)